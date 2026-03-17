Cesena, asfaltatura in via Martiri della Libertà, come cambia la viabilità

A partire dalla mattina di giovedì 19 marzo in via Martiri della Libertà prenderanno avvio alcuni lavori di asfaltatura e manutenzione stradale della banchina e del marciapiede. Per l’occasione, al fine di garantire una piena esecuzione delle opere programmate, saranno introdotte alcune temporanee modifiche alla viabilità.

Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione per tre posti auto situati di fronte ai civici 18 e 20. La limitazione sarà in vigore dalle ore 8:00 di giovedì 19 marzo fino a venerdì 20 marzo, e riguarderà esclusivamente l’area interessata dal cantiere. Fanno eccezione i mezzi operativi impegnati nei lavori.