Cesena. Arte, radio e tecnologia: l’ex Macello diventa il punto di riferimento per gli under 35

Gli spazi della storica palazzina dell’ex Macello, in via dei Mulini, si preparano a fare il salto di qualità. Dalle basi dell’esperienza di Uniradio prende infatti il via “Malerba – Ecosistema creativo”, un nuovo progetto promosso da Scenick Laboratorio Creativo APS insieme alle associazioni studentesche Uniradio e S.P.R.I.Te. L’iniziativa, sancita da una convenzione con il Comune valida fino al 31 dicembre 2027, punta a rilanciare un luogo simbolo per la comunità universitaria cesenate trasformandolo in uno spazio aperto, inclusivo e permanente per tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni.

Come spiegato dall’assessora alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli, l’obiettivo dell’amministrazione è offrire uno spazio flessibile e di ascolto per stimolare il protagonismo e le idee delle nuove generazioni. Il nome “Malerba” cita la capacità delle piante selvatiche di adattarsi e crescere insieme: una metafora perfetta per la fusione tra l’anima artistica di Scenick, la cultura musicale e radiofonica di Uniradio e le competenze informatiche e tecnologiche degli studenti di S.P.R.I.Te.

Lo spazio sarà aperto al pubblico almeno tre giorni a settimana nel periodo autunnale e primaverile, proseguendo la programmazione nei weekend e d’estate. Tra le tante attività in cantiere figurano i laboratori di arte manuale “Crea con Scenick”, le trasmissioni, jam session e i podcast di “Open Mic”, e le conferenze “Hardtalk” dedicate al mondo digitale e della programmazione, senza dimenticare le serate di contaminazione tra musica e arte visiva.