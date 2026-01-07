Cesena, “Arte in dono”: 18 opere “liberate” nelle vie del centro nella notte dell’Epifania

Cesena
Il carretto usato per trasportare le opere d’arte da lasciare in strada
Fabiola Cuccagna, una delle protagoniste dell’iniziativa
Il terzetto di artisti che ha liberato le opere a Cesena
Uno dei dipinti lasciati per strada
Diciotto opere d’arte sono state “liberate” in centro a Cesena nella notte dell’Epifania, quella tra lunedì e ieri, lasciate a disposizione dei passanti, che hanno avuto la possibilità di stupirsi per quella scena inaspettata, ammirarle e anche portarsele a casa. Lo stesso gesto è stato fatto in varie città, e persino in Francia, da un gruppo di persone che da qualche anno porta avanti questa iniziativa e si è messa in rete. Si chiama “Arte in dono” e sul territorio cesenate è nata nel 2023 ed è stata ripetuta, anno dopo anno. Qui sono state sei le persone che hanno diffuso dipinti in vari punti: Fabiola e Giuseppe Cuccagna, Piero Romagnoli, Daniela Livadariu, Gabriella Fermani e Irene Crudeli. Le altre zone d’Italia coinvolte in questo atto d’amore per l’arte e al tempo stesso di generosità e desiderio di condividere sono state Parma (dove la donatrice è stata Maria Teresa Rinald), Camogli (Rita Tomasoni), Cervia e Pinarella (Simona Lelli) e Monselice (Domenico Travaglia). Oltralpe, si è aggiunta Emilie Vasseneix, residente a Lodi, che - racconta, emozionata, Fabiola Cuccagna, una delle tre che a Cesena hanno “seminato” dipinti a tarda ora (con lei, Piero Romagnoli e Daniela Livadariu), trasportandoli in strada con un carretto - «ha lasciato in una chiesa della città francese dove era in visita a sua mamma un’opera che aveva fatto da ragazza».

“Arte in dono” fu lanciata per la prima volta a Padova, nel periodo natalizio, grazie al noto artista Kenny Random, con l’intento di «diffondere arte, creatività e bellezza, invitare a gesti di generosità che non hanno effetti collaterali e stimolare alla curiosità». Con un doppio messaggio: «Chi trova i doni liberati può tenerseli, ma invitiamo coloro che li trovano a fare anche della loro vita un’opera d’arte».

