Cesena, arrivano i primi mezzi della flotta di bici e monopattini elettrici a noleggio: prove gratis fino al 15 settembre

Venerdì 6 settembre arrivano in città i primi veicoli della nuova flotta elettrica per il noleggio, che conterà 50 biciclette e 100 monopattini. E fino al 15 settembre ognuno potrà provarli gratis per due corse da 10 minuti.

In vista della Settimana europea della mobilità 2024, in programma dal 16 al 21 settembre, Cesena si prepara a mettere a disposizione dei residenti e dei visitatori mezzi per spostarsi in città in modo semplice, smart e conveniente. Si tratta dei veicoli elettrici in sharing “Ridemovi”, l’azienda leader di mercato in Europa selezionata dal Comune nell’ambito del bando pubblico promosso a novembre 2023 per incentivare forme di mobilità sostenibile.

La sharing mobility rappresenta un valido supporto agli utilizzatori del trasporto pubblico nella percorrenza del primo e ultimo miglio per gli spostamenti sistematici e negli spostamenti anche occasionali tra il centro urbano e le aree poco servite o con carenza di corse di linea in determinate fasce orarie. «L’avvio di questo nuovo servizio - commenta l’assessore alla Mobilità e al Trasporto pubblico Christian Castorri - dà modo ai cittadini, penso principalmente a studenti, lavoratori e a tutti coloro che hanno necessità di muoversi da un luogo all’altro in tempi rapidi, di decidere quale mezzo utilizzare nel pieno rispetto delle proprie esigenze e dei propri tempi. Nel corso di questi anni, promuovendo forme sostenibili di mobilità e investendo in modo significativo, abbiamo dotato il territorio di servizi e di infrastrutture tese a facilitare, il più possibile, gli spostamenti, ma anche per dare modo ai cesenati di conoscere un modo di muoversi legato al concetto di sostenibilità territoriale, orientato verso una nuova modalità: è questo il caso dell’ampliamento della rete ciclabile cittadina e dell’attivazione del servizio di trasporto a chiamata Bussì».

I veicoli saranno disponibili in varie zone: Biblioteca Malatestiana, Barriera-corso Sozzi, piazzale Aldo Moro e Stazione ferroviaria, Campus universitario, cimitero urbano, ippodromo, ospedale Bufalini, centro commerciale “Montefiore”.

Con il codice sconto EBIKE24 e ESCOOTER24 gli utenti potranno usufruire di due corse gratuite da 10 minuti ciascuna per utilizzare le biciclette elettriche e i monopattini elettrici. Basterà accedere all’app Ridemovi ed entrare nel menù (le tre lineette orizzontali in alto a sinistra), cliccare sulla voce Codice Promozione, inserire un codice alla volta e cliccare su Richiedi, cliccare sul pulsante arancione “usa questo codice sconto”, che compare in fondo alla schermata del telefono.

Il sistema accrediterà in automatico 10 minuti di utilizzo gratuito. Dopo i primi 10 minuti di corsa scatta la tariffa standard. Inoltre, per l’inserimento dei codici nella app è necessario trovarsi fisicamente nell’area operativa di Cesena (i cui confini sono evidenziati nell’App). I codici sconto saranno attivi fino a domenica 15 settembre. La tariffa regolare è di 0,25 euro al minuto con 1 euro di sblocco a inizio corsa. Sono disponibili pacchetti minuti scontati che possono essere acquistati direttamente nell’app alla pagina “Il mio portafoglio”. I pacchetti minuti possono essere utilizzati in tutte le città in cui è presente il servizio Ridemovi per permettere agli utenti di utilizzarei mezzi sia a Cesena che in altre città dove è presente il servizio.

È possibile utilizzare le bici e i monopattini anche fuori dall’area operativa indicata nella app ma è necessario parcheggiare sempre all’interno dell’area operativa in modo responsabile, senza intralciare il passaggio a persone o mezzi e seguendo le istruzioni date al momento della chiusura della corsa, rispettando le “no parking zone”, dove non sarà possibile chiudere la corsa.