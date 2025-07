Cesena, arriva Rockin’1000: ecco dove parcheggiare e i divieti

CESENA. Sabato 26 e domenica 27 luglio Cesena ospiterà uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: il Rockin’1000, che in occasione del decennale dalla prima manifestazione, accenderà l’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ a partire dalle ore 21 di domani, sabato 26 luglio, con apertura dei cancelli dalle ore 18.30. In previsione della grande affluenza, gli uffici comunali preposti e la Polizia Locale hanno condiviso una serie di disposizioni viabilistiche e logistiche definite nel dettaglio per garantire la massima sicurezza e fluidità di accesso all’area dello stadio.

I parcheggi, segnalati da apposita cartellonistica riportante il titolo dell’evento Rockin’1000, saranno disponibili nelle vie Lucchi, Pedrelli e Fabbri (zona centro commerciale ‘Montefiore’, Spinelli (parcheggio Hera), piazzale Rocchi e via Iotti, lato destro dalla Rotonda Merzagora (con istituzione di un senso unico di marcia). A questo proposito, si invita il pubblico a utilizzare

I seguenti spazi sono riservati esclusivamente ai veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità: lato tribuna via Toscana, lato distinti/Curva Mare – via del Mare (nel tratto compreso tra le vie Molise e Lazio), via Molise, via Lazio, via Sicilia, via Venezia Giulia e via Veneto. Con lo scopo di garantire una massima partecipazione all’evento, l’Amministrazione comunale ha ampliato gli stalli dedicati alle persone munite di apposito pass. Saranno gli agenti della Polizia locale ad assicurare un appropriato utilizzo degli stessi.

Le seguenti aree sono riservate per esigenze logistiche dell’organizzazione, stampa e staff tecnico: via Venezia Giulia e via Veneto.

Per motivi di sicurezza e per garantire la regolare gestione dell’evento: dalle ore 15.00 di domani, sabato 26, e domenica 27 luglio verranno istituiti divieti di sosta con rimozione in piazzale Olimpia, via Toscana, via dello Stadio, via Marche, via Maratona. Via Spadolini, nell’area a ridosso dello Stadio, sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 18.30 circa, per permettere l’afflusso in sicurezza dei partecipanti.

Per tutta l’area limitrofa allo Stadio sarà vietata la vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 9 gradi; bibite in contenitori di vetro e lattine; bottiglie in plastica con tappo (i tappi dovranno essere rimossi).

Per consultare in modo dettagliato tutti i punti di interesse, i parcheggi e le limitazioni, è disponibile la mappa interattiva dell’evento al seguente link: Clicca qui per la mappa.