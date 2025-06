Cesena, arriva la prima edizione del Rally d’obbedienza per cani

Uisp Forlì Cesena, in collaborazione con la propria affiliata Hippodog, annuncia con entusiasmo la prima edizione di “Rally Obedience”, una competizione cinofila innovativa che si terrà il 21 giugno 2025 alle ore 19 presso il Parco dell’Ippodromo di Cesena. Questa iniziativa rappresenta un’importante novità nel panorama delle discipline canine, essendo la prima volta che una gara di questo tipo viene organizzata nel territorio.

Il Rally è una disciplina cinofila recente e in rapida crescita, che combina l’obbedienza e la collaborazione tra proprietario e cane attraverso una sequenza di esercizi e percorsi da svolgere in un percorso specificato. Durante la gara, i partecipanti devono dimostrare abilità nel condurre il proprio cane attraverso comandi determinati da cartelli/segnali, rispettando un percorso stabilito e mettendo in evidenza il rapporto di fiducia e disciplina tra uomo e fido amico.

L’evento è aperto ai tesserati Uisp e le iscrizioni, che si chiuderanno il 20 giugno, hanno un costo di 15 euro per ogni cane. Gli amici a quattro zampe e i loro proprietari saranno divisi in due categorie:

Debuttanti, dedicata a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina;

Prima, riservata a chi ha già esperienza nel Rally.

Per ottenere ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori:

tramite email: cesena.forlicesena@uisp.it

telefonicamente 349/7202583 oppure 339/8090539

Per iscriversi è necessario scaricare e compilare il modulo seguendo le istruzioni in esso indicate da restituire alla mail di cui sopra con la copia del bonifico.

Non perdete questa occasione di vivere un’esperienza unica con il vostro cane e di scoprire una disciplina che unisce divertimento, apprendimento e collaborazione.