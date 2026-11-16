Cesena, arriva il Festival dell’Oriente

Per la prima volta in assoluto, il Festival dell’Oriente approda negli spazi di Cesena Fiera per un fine settimana interamente dedicato alla magia, alle tradizioni e al fascino del continente asiatico. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre, la città di Cesena diventerà il centro propulsore di un evento internazionale da oltre un milione di spettatori all’anno in tutta Italia.

L’arrivo in terra romagnola segna una tappa fondamentale per la manifestazione, che si presenta al pubblico con un allestimento imponente, percorsi immersivi e un format ricco novità e di contenuti esclusivi pensati per stupire visitatori di ogni età. Nei tre giorni di manifestazione si alterneranno ininterrottamente oltre 300 spettacoli dal vivo con 120 artisti internazionali: dai maestosi Tamburi Taiko giapponesi alle danze acrobatiche del Drago e dei Leoni, fino all’affascinante Opera del Sichuan e al travolgente folklore di Bollywood.

Grande spazio sarà dedicato alla scoperta e all’interazione con 18 Paesi rappresentati in aree culturali pensate per coinvolgere attivamente il pubblico in cerimonie, mostre e dimostrazioni pratiche.

Ampio rilievo anche all’armonia di mente e corpo con spazi dedicati al Benessere Olistico: trattamenti gratuiti (Shiatsu, Thai, Reiki), un ricco palinsesto di conferenze curate da esperti sulle discipline orientali e sulla salute integrata, oltre a più di 300 workshop gratuiti tra Yoga, Meditazione e attività tradizionali.

Infine, l’esperienza si completa tra lo shopping artigianale del Bazar d’Oriente e l’area food, che stupirà i visitatori con 14 ristoranti tipici e punti street food, per un viaggio gastronomico d’eccellenza tra i sapori autentici d’Oriente. Appuntamento a Cesena Fiera in via Dismano, 3845, Pievesestina. Il Festival va in scena venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre dalle 10 alle 20. Biglietti acquistabili presso le casse nei giorni dell’evento o direttamente online sul sito ufficiale: https://www.festivaldelloriente.it/cesena.htm