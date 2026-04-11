Cesena, arrestato per spaccio in zona-stazione, disposto il divieto di dimora in provincia

I Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 27enne tunisino, presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” che, nella circostanza è stato anche denunciato per “omessa esibizione di documenti”.

L’arresto, è scaturito nell’ambito di un servizio antidroga predisposto nei pressi della stazione ferroviaria, nel corso del quale il 27enne è stato notato cedere, ad un acquirente (già conosciuto dai militari quale assuntore di stupefacenti), una bustina poi risultata contenere una dose di hashish del peso di circa 4 grammi. Dopo aver fermato l’autore della cessione e l’acquirente, i Carabinieri hanno proceduto alla loro perquisizione che ha consentito di rinvenire la dose di hashish poco prima acquistata e, a carico del 27enne, la somma in contanti di 20 euro, provento dell’attività di spaccio.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, quale assuntore di stupefacenti, mentre il presunto autore della cessione è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto nella camera di sicurezza del comando Carabinieri, in attesa della convalida. Nella giornata successiva il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena, in attesa della prossima udienza.