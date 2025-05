Cesena, arrestato per droga 22enne. Sui panetti di hashish l’immagine di Bart Simpson

CESENA. Un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena ha portato all’arresto di un giovane di 22 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel corso di un controllo antidroga nel centro storico della città.

Verso le 23, i militari, impegnati in un servizio di prevenzione, hanno percepito un forte odore di hashish provenire da un vicolo. La loro attenzione si è focalizzata su un gruppetto di giovani, tra cui il 22enne, in compagnia di una ragazza. Quest’ultimo, alla vista della pattuglia, ha tentato di dileguarsi, un gesto che ha insospettito i Carabinieri.

Prontamente bloccato e perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di 7 grammi di hashish e 330 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori 180 grammi di hashish, suddivisi in due panetti con una curiosa riproduzione di Bart Simpson impressa sopra, oltre a 550 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.

Anche la ragazza è stata trovata in possesso di circa dieci grammi di hashish e segnalata alla Prefettura come assuntrice. La “firma” di Bart Simpson sui panetti sarà oggetto di indagini per risalire alla provenienza dello stupefacente.

Il materiale sequestrato è ora al vaglio della Procura di Forlì. Il 22enne, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di firma bisettimanale presso il comando dei Carabinieri competente.