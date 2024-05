L’Arena San Biagio di Palazzo Guidi scalda i motori in vista della ripartenza. A questo proposito, il Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura ha affidato ad un nuovo operatore economico il servizio di gestione dell’attività cinematografica dell’Arena di via Serraglio, che dal 1992 offre ai cesenati la possibilità di guardare un film sotto il cielo, il Comune ha individuato il nuovo gestore. Si tratta del Cinema Multisala Eliseo. Il primo film in programma è previsto per martedì 25 giugno.