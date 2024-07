Cesena, Arena San Biagio: il programma di agosto

A Cesena il cinema sotto le stelle proseguirà fino a martedì 3 settembre. Il mese di agosto (giovedì 1) sarà introdotto dalla proiezione di “Confidenza” di Daniele Luchetti e con Elio Germano, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone. Pietro è un professore di liceo che ha una relazione, una volta diplomata, con Teresa una sua ex studentessa. Un giorno lei gli propone di confessarsi vicendevolmente un segreto mai detto a nessuno. Il film ha ottenuto 5 candidature ai Nastri d’Argento, in Italia al Box Office ha incassato 1,8 milioni di euro. Venerdì 2 agosto sarà la volta di “Tatami” , una grande storia di coraggio femminile diretta dall’israeliano Guy Nattiv, premio Oscar per il cortometraggio Skin e dalla iraniana Zar Amir Ebrahimi, che del film è anche coprotagonista. La programmazione proseguirà sabato 3 con “Challengers” e domenica 4 con “Perfect days”.

Fresco di sala, e forte del miliardo e mezzo di dollari ottenuto al botteghino (il migliore incasso del 2024 per l’Italia), sabato 10 agosto in Arena sarà proiettato il cartoon Pixar “Inside out 2”, il film d’animazione più visto della storia del cinema. Degna di nota inoltre anche l’anteprima nazionale del film giapponese “L’innocenza” con la regia di Kore’eda Hirokazu in programma per martedì 20 agosto.

“Across the movies”

Anche nel corso della seconda parte del palinsesto estivo dell’arena di palazzo Guidi sarà riproposta “Across the movies”, la rassegna che consente al pubblico in Arena di conoscere storie di musica raccontate attraverso il cinema, andando oltre la semplice proiezione di una pellicola ma arricchendola con musica del vivo, prefazioni e dj set: lunedì 5 agosto con “Buena vista social club” introdotto da Luigi Bertaccini e accompagnato dall’intervento musicale dal vivo di Duo Son Cuba a cura di Monogawa; e lunedì 2 settembre con “Bob Marley - one love” che, allo stesso modo, vedrà l’introduzione a cura di Luigi Bertaccini e l’accompagnamento musicale dal vivo di Sanzio Afreak, a cura di Monogawa.

Anche quest’anno l’Arena San Biagio fa parte del Circuito FICE delle sale d’Essai. Si conferma inoltre la promozione “Cinema Revolution”. I biglietti dei film italiani ed europei costeranno solo 3,50 euro. Per gli altri titoli il costo del biglietto sarà di 6,50 euro e 8 euro per gli appuntamenti di Across the Movie. Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21:30. Eventuali modifiche dettate dalle condizioni meteo o da altri fattori saranno puntualmente pubblicate sui canali ufficiali dell’Arena: sito Cesena Cinema e pagine Instagram e Facebook.