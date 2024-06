Cesena, Arena San Biagio: debutto martedì sera all’Eliseo causa meteo incerto

Comincia oggi ufficialmente la programmazione 2024 dell’Arena San Biagio di palazzo Guidi. L’avvio della stagione cinematografica, curata dal Cinema Multisala “Eliseo”, è affidato a una pellicola fresca di distribuzione, particolarmente legata al territorio cesenate. Si tratta del film “50 km all’ora”, ultimo lungometraggio di Fabio De Luigi girato anche nel Cesenate, nello specifico nelle zone di piazzale Don Puglisi, Villa Monty Banks e nelle vie Falconara e Valirano, particolarmente caratterizzate da aree verdi e naturali. A causa delle condizioni meteo incerte, questa sera la proiezione non avrà luogo in Arena ma al cinema “Eliseo”, con inizio alle ore 21:30 e la presenza dell’attore cesenate Tommaso Caporali.

A seguire, mercoledì 26 giugno sul grande schermo di via Serraglio 20 sarà proiettato “Anatomia di una caduta”, film del 2023 diretto da Justine Triet, vincitrice della Palma d’oro al 76esimo Festival di Cannes. Giovedì 27 sarà la volta di “La Chimera” da Alice Rohrwacher e venerdì 28 giugno sarà la volta di “Povere creature!”, pellicola che racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. La settimana proseguirà poi con altri due successi recenti: “C’è ancora domani” diretto e interpretato da Paola Cortellesi e “Cattiverie a domicilio”, commedia velenosa che ci parla dell’hating e del sessismo di 100 anni fa interpretata dalla poliedrica Olivia Colman.

Anche quest’anno l’Arena San Biagio fa parte del Circuito FICE delle sale d’Essai. Si conferma inoltre la promozione “Cinema Revolution”. I biglietti dei film italiani ed europei costeranno solo 3,50 euro. Per gli altri titoli il costo del biglietto sarà di 6,50 euro e 8 euro per gli appuntamenti di Across the Movie. Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21:30. La programmazione di agosto è in corso di definizione e sarà comunicata sui canali di comunicazione del Comune e dell’Arena.