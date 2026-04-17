Cesena, area ex Arrigoni: bando per farla diventare la “casa” delle associazioni locali

Cesena
  • 17 aprile 2026
Foto Zanotti
Foto Zanotti

Nell’ambito dell’importante intervento di rigenerazione urbana che interessa l’edificio ex Arrigoni, in zona Stazione, il Comune di Cesena ha pubblicato un nuovo bando relativo alla gestione e animazione di una porzione dell’immobile con lo scopo di mettere a disposizione una ‘casa’ alle associazioni locali e di rafforzare il ruolo di questo comparto urbano come luogo di incontro, partecipazione e innovazione sociale.

L’avviso è rivolto a una platea ampia di soggetti: Enti del Terzo settore, Associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte, enti di diritto privato che operano in ambito sociale, culturale, sportivo, ricreativo o ambientale. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 giugno tramite PEC. Tutti gli elementi sono reperibili sul sito del Comune: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/spaziocomune-avviso-affidamento-ex-arrigoni/.

“Questa porzione di città – commentano gli assessori alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni e alla Partecipazione Lorenzo Plumari – tra qualche mese avrà un nuovo volto, certamente più vivo, partecipato e ricco di opportunità per un’ampia platea di cittadini. Siamo convinti che la realizzazione di un vero e proprio polo multifunzionale, in cui possano convivere formazione, lavoro, sport, cultura e intrattenimento, contribuirà in modo significativo ad arricchire la nostra città”.

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