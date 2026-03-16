Cesena, apre un Centro Naturhouse Benessere

Cesena
  • 16 marzo 2026
Cesena, apre un Centro Naturhouse Benessere

Un nuovo Centro Naturhouse Benessere apre le sue porte nel cuore di Cesena in Via Felice Orsini 7, portando in città un punto di riferimento per la nutrizione personalizzata e il benessere. Il nuovo centro offrirà il Metodo Naturhouse, un programma strutturato che aiuta le persone a raggiungere e mantenere il proprio peso ideale attraverso un percorso basato su educazione alimentare, piani nutrizionali personalizzati, monitoraggio costante e supporto con integratori naturali.

A seguire i clienti nel loro percorso sarà la dottoressa Federica Elia, nutrizionista del centro, che accompagnerà ogni persona con consulenze professionali e programmi alimentari su misura. Presso il nuovo centro di Cesena saranno disponibili diversi servizi dedicati alla salute e al benessere. Il primo servizio è una consulenza nutrizionale gratuita, ovvero una prima visita gratuita con valutazione delle abitudini alimentari, dello stile di vita e degli obiettivi personali, con spiegazione del Metodo Naturhouse.

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