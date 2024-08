Cesena: apre domani sera “Bagnile in festa”

“Bagnile in Festa - Festa paesana di fine estate”, l’evento a ingresso gratuito promosso da Circolo Arci Bagnile e patrocinato dal Comune di Cesena - Quartiere Cervese Nord, torna a Bagnile di Cesena da domani al 1° settembre per un fine settimana di spettacoli e intrattenimento. Il programma della festa, giunta nel 2024 alle sua diciottesima edizione, sarà ricco: venerdì 30 agosto dalle ore 20:30 esibizione di ballo country con il gruppo Wild Angels Romagna, seguirà alle 21:30 il coreografico show dei supereroi del divertimento Moka Club, con musiche che spaziano dagli anni ’80 fino ai giorni nostri. La serata si concluderà con il dj set di Jurymaru (da Radio Studio Delta). Nel pomeriggio di sabato 31 agosto è prevista la grande Gara di Burraco (iscrizioni e info al 3384159681). In serata, dalle ore 20:30, spettacolo di danza del Gruppo di ballo Ritmo Danza. Sul palco dalle ore 21:30 sarà poi il turno dei coinvolgenti Revolution Live Band con le hit dance di oggi e quelle del passato in uno spettacolo tutto da ballare. Concluderà la seconda serata il djset di Giulia Regain, artista e dj cesenate di livello internazionale. Domenica 1 settembre dalle ore 19:30 aperitivo musicale con Dj Fanta e preserata dalle ore 20:00 con la scuola di ballo Gruppo Frustatori Cassani. Dalle ore 21:00 l’Orchestra Luca Bergamini porterà sul palco la musica contemporanea e il liscio della tradizione romagnola. Chiuderà l’edizione 2024 di “Bagnile in Festa!” lo spettacolo pirotecnico curato da I Razzi Store. Durante le tre serate, presso l’Area Bambini, i più piccoli troveranno i giochi gonfiabili gratuiti, l’avvincente percorso “Pompieropoli” a cura di ANVVF Sezione Forlì-Cesena (sabato, ore 19:00), il Maxi gioco dell’Oca a cura dei Volontari Protezione Civile Comune di Cesena (domenica, ore 19:00) e il funambolico artista di strada Mr. Sacha (domenica, ore 21:30). Durante lo svolgimento della Festa sarà possibile cenare presso lo stand gastronomico con specialità romagnole (primi piatti, piadine farcite, castrato, ecc) o gustare cibo da passeggio (fritto di pesce al cono, gnocco fritto, taglieri e altre proposte) presso lo stand “Fritto Party”. Al “Bar Canéza” saranno poi disponibili bevande, aperitivi e cocktail per allietare la serata. Arricchiscono gli spazi della Festa: la Pesca della Fortuna, le attività artigianali, la mostra fotografica presso la ex-scuola elementare, i trattori d’epoca e l’esposizione di car tuning del gruppo Adriatic Company. Per info: www.bagnile.it