Cesena. Approvato il progetto per lo spostamento della condotta del fiume Savio

Cesena
  • 05 novembre 2025
Cesena. Approvato il progetto per lo spostamento della condotta del fiume Savio
Cesena. Approvato il progetto per lo spostamento della condotta del fiume Savio

Prosegue il piano degli interventi strutturali sulla rete idrica di Cesena, nell’ambito del programma di lavori post-alluvione avviato dall’Amministrazione comunale e dagli enti competenti dopo gli eventi eccezionali del maggio 2023. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo allo spostamento della condotta di attraversamento del fiume Savio, per un importo complessivo di 758.150,28 euro, finanziato da Atersir e destinato a Hera. Seguiranno l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio dei lavori.

“Questa nuova opera – commenta l’assessore alla Manutenzione e alla Ricostruzione post-alluvione Christian Castorri – rappresenta un tassello fondamentale del piano di messa in sicurezza della rete idrica cittadina. Interventi come questo, già realizzati in diversi quartieri, aumentano la resilienza del sistema idrico e migliorano la capacità di risposta del servizio in caso di emergenze. I lavori procedono secondo un cronoprogramma preciso, sostenuto dai finanziamenti erogati al Comune e ad Hera”.

L’intervento interesserà la zona di via Ponte Europa Unita e prevede la realizzazione di una nuova condotta adduttrice di attraversamento del Savio, che sostituirà l’attuale infrastruttura posata in sub-alveo in prossimità del ponte ferroviario, vulnerabile in caso di nuovi eventi alluvionali. La nuova opera consentirà di incrementare la capacità idrica e di garantire maggiore continuità del servizio, con benefici per il distretto idraulico di Torre del Moro.

Il progetto, affidato a Hera, comprende la posa di circa 350 metri di nuova condotta idrica, parte interrata e parte aerea, e la predisposizione di un tratto di rete fognaria per futuri ampliamenti del sistema.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui