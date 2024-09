Cesena, approvato il patto locale per promuovere e sviluppare il radicamento della lettura

A seguito dell’ampliamento della rete bibliotecaria cittadina Con.Te.Sto che include, oltre al polo centrale della Malatestiana, anche le biblioteche degli hub di Borello e Sant’Egidio e i punti lettura di quartiere, l’Amministrazione comunale di Cesena ha approvato il nuovo Patto locale per la lettura, importante strumento introdotto dall’Ente per promuovere, sviluppare e facilitare il radicamento della lettura individuale e di gruppo, non solo in centro ma anche nelle periferie e nei luoghi inconsueti (mercati, piazze, parchi), coinvolgendo anche coloro che, per estrazione sociale, provenienza o livello di istruzione, hanno più difficoltà ad avvicinarsi a tale pratica. Cultura, dunque, ma anche cittadinanza attiva, socializzazione, inclusione e rigenerazione di spazi urbani, per la creazione di una grande rete cittadina che – mediante la lettura e la passione per i libri – aspira a coltivare anche lo spirito di comunità.

«Sulla base dell’esperienza positiva degli scorsi anni, e consci della stretta relazione che intercorre tra i cesenati e il libro, – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – rinnoviamo il Patto per la lettura, tornando a rivolgerci a tutti quei soggetti pubblici e privati che considerano l’accesso alla conoscenza un diritto fondamentale, un bene comune e un elemento imprescindibile per il pieno sviluppo della personalità umana. L’obiettivo è quello di implementare una rete capillare di azioni e di politiche attive per la diffusione, il consolidamento e la valorizzazione della lettura quale strumento di promozione individuale e sociale, da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta. È la storia stessa della Malatestiana, Memoria del Mondo UNESCO, a ricordarci quanto il libro possa agire da elemento di sviluppo della comunità e collante tra il pubblico e il privato, come ben compreso dal Signore Malatesta Novello, che per questo fece dono della biblioteca di famiglia alla sua città, Cesena».

«La Malatestiana, le biblioteche decentrate e i punti di lettura della Rete cittadina Con.Te.Sto sono spazi preziosi di partecipazione ad accesso libero e gratuito, finalizzati al progresso della conoscenza e della cultura. Con l’appello pubblico lanciato da questo Patto vogliamo estendere tale rete a tutto il territorio, mediante una virtuosa collaborazione con associazioni e privati che condividono questa stessa visione», conclude l’assessore.

Il Patto intende creare consapevolezza e diffondere la conoscenza dei benefici della lettura attraverso lo storytelling, condividendo le buone pratiche, seminando opportunità, stimolando e rafforzando ambienti literacy oriented e attivando una comunità educante. Promuove azioni e progetti congiunti, condivisi, partecipati ed efficaci nel lungo periodo, favorendo opportunità di apprendimento permanente inclusive e di qualità per contrastare la povertà educativa e abbattere le disuguaglianze. Mira inoltre ad avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare le pratiche di lettura nei confronti di chi ha con i libri un rapporto sporadico, per accrescere e consolidare la base dei lettori abituali.

Il Patto di Cesena per la lettura e il modulo di adesione sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Cesena all’indirizzo https://sititematici.comune.cesena.fc.it/pattolettura. È possibile aderire al Patto in qualunque momento accedendo tramite Spid personale sia per i cittadini che per i rappresentanti di imprese/associazioni.