Cesena. Approvato il calendario delle fiere e dei mercati

CESENA. Con l’avvio del nuovo anno la Giunta comunale ha approvato il calendario delle fiere e dei mercati che prevede una serie di appuntamenti legati alle diverse stagioni dell’anno e alle ricorrenze più attese dai cesenati. Nell’area mercatale di piazza del Popolo, viale Mazzoni, piazza San Domenico, via Pio Battistini e piazza Amendola, nell’area di piazza Morta, in via del Mare, in altre zone del centro urbano fino a Borello, settimanalmente saranno proposte alla cittadinanza nuove, e tradizionali, occasioni di shopping.

“Con l’avvio del nuovo anno – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Luca Ferrini – abbiamo approvato il calendario aggiornato delle fiere e dei mercati che ha valenza fino al 5 gennaio 2025, quando sarà riproposta la tradizionale fiera del Saldo. Complessivamente, così come condiviso con le associazioni di categoria Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti, si confermano gli appuntamenti festivi e ordinari settimanalmente proposti in centro città, ma anche in via del Mare, in riferimento al mercatino dei produttori agricoli, e tutti i giovedì a Borello. Si tratta di occasioni importanti per la nostra città, per questa ragione confermiamo gli appuntamenti previsti con particolare riferimento a quelli più amati, penso, ad esempio, alla Fiera di San Giovanni, che colora il centro città, e alla Sagra del Monte, proposta il 15 agosto nel suggestivo piazzale della basilica del Monte. Il nuovo anno inoltre vede viale Mazzoni totalmente rinnovato: se nel 2023 i commercianti del mercoledì e del sabato hanno dovuto convivere con gli interventi di rifacimento, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche dal quarto lato di piazza del Popolo a via Pio Battistini, quest’anno – come già avviene – potranno fruire di un viale totalmente rinnovato”.

“Agli appuntamenti contenuti nel calendario delle fiere e dei mercati – prosegue l’Assessore – si aggiungono poi le iniziative che verranno nuovamente proposte in piazza della Libertà, palcoscenico prediletto per le famiglie e i più piccoli, ottimo anche per tutti gli eventi che concorrono alla crescita della nostra città e a rendere vivo il tessuto economico locale”.

I mercati festivi ordinari si terranno giovedì 25 aprile e giovedì 15 agosto, entrambi a Borello. I mercati straordinari invece sono in programma per le giornate di domenica 14 aprile e 6 ottobre. Confermati inoltre gli eventi fieristici proposti per l’intera giornata, dalle ore 8:00 alle ore 20:00: Sagra della Margherita domenica 25 febbraio in via Farini, Fiera di primavera domenica 24 marzo (piazza del Popolo, via Pio Battistini e viale Mazzoni), Cesena in Fiera da venerdì 21 a lunedì 24 giugno in occasione della festa di San Giovanni, Sagra del Monte giovedì 15 agosto nel piazzale della Basilica del Monte, Fiera d’autunno domenica 20 ottobre da piazza del Popolo a via Pio Battistini, Fiera di Natale l’8, 15 e 22 dicembre e la Fiera del Saldo, che per tradizione aprirà il nuovo anno (5 gennaio 2025) con grandi occasioni in centro storico.

Sul sito del Comune di Cesena sarà reperibile la programmazione integrale del 2024.