Cesena, appello per Cristina Golinucci: “Cerchiamo testimone a Borgo Paglia”

Dopo l’ennesima archiviazione per la scomparsa di Cristina Golinucci, avvenuta il 1° settembre 1992, la mamma Marisa Degli Angeli non si arrende nonostante la delusione. Ha così dato l’incarico alla sua avvocata Barbara Iannuccelli di cercare nuove strade, per cercare di trovare tracce.

E dalla lettura delle testimonianze agli atti è emersa una traccia per lanciare un nuovo appello. Il tema è quello della parrucchiera che aveva raccontato anni dopo il fatto di aver saputo di un atteggiamento confidenziale tra Cristina Golinucci e un uomo al momento misterioso e all’epoca dall’età apparente tra i 50 e i 60 anni, che sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio del giorno della scomparsa. Gli uomini della procura generale sono andati a parlare con la parrucchiera che aveva raccontato il fatto. Ha sostanzialmente detto di non sapere ulteriori particolari e che glielo aveva confidato una sua cliente, che aveva riportato il discorso di una conoscente. Il problema è che come noto la cliente della parrucchiera è nel frattempo deceduta. Ma la parrucchiera ha svelato che la testimone era di Borgo Paglia e che quel giorno era andata ai Cappuccini a recuperare la figlia che era andata a correre in zona.

Di qui l’appello dell’avvocata Iannuccelli: «Chi si riconosce in questa descrizione o chi conosce qualcuno che può essere collegato a questo fatto ci contatti. Si faccia avanti quella persona di Borgo Paglia».