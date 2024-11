Cesena, appello ai proprietari di alloggi: “Patto casa opportunità unica”

È un appello rivolto a mettere le proprie abitazioni sul mercato quello che la Fondazione per l’affitto rivolge ai proprietari di case sfitte. L’invito è a cogliere le opportunità previste nel Patto per la Casa e ad approfondirle se ancora non le si conosce.

La Fondazione per l’affitto onlus nasce oltre 30 anni fa, per iniziativa del Comune di Cesena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, della Diocesi di Cesena-Sarsina, dell’associazione sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari (Asppi) e di Unindustria Forlì-Cesena, senza finalità di lucro e con lo scopo di reperire alloggi in locazione, favorendo l’utilizzo del patrimonio abitativo esistente e fornendo assistenza nella gestione degli immobili.

La ricerca degli immobili è sempre stata una delle attività in cui la Fondazione e in questo ambito da una recente analisi sarebbe emerso che gli immobili presenti nel territorio cesenate non utilizzati, sarebbero in grado di soddisfare le richieste, ma le offerte da parte dei proprietari rappresentano una parte minimale del potenziale disponibile. «Ogni proprietario ha proprie motivazioni per mantenere inutilizzato l’immobile - scrivono dalla Fondazione - ma crediamo che, grazie ad alcune iniziative avviate dalla Fondazione per l’affitto con il Comune di Cesena e l’Unione dei Comuni Valle del Savio e la Regione Emilia-Romagna, principalmente il “Patto per la casa”, queste motivazioni possano essere riconsiderate, disponendo ora di alcuni vantaggi economici e di servizio, tra cui un contributo a fondo perduto, finalizzato a sostenere parte delle spese necessarie per i costi in fase di attivazione, conduzione e chiusura del contratto di affitto. Inoltre è stato predisposto un fondo di garanzia per morosità e assistenza giudiziale, oltre ad un fondo per l’esecuzione di piccoli interventi manutentivi ordinari e straordinari, molto utile a chi ha case non utilizzate da tempo per ad esempio mettere a norma l’impianto elettrico, rifare un bagno... È inoltre prevista la possibilità di ricevere un contributo economico finalizzato a ridurre il costo sostenuto per l’Imu». Oltre ai contributi economici del “Patto per la casa” la Fondazione per l’affitto assicura una serie di servizi quali: assistenza legale per lo sfratto, la gestione delle morosità, il monitoraggio sul corretto utilizzo dell’immobile, senza alcun costo in carico al proprietario.

Si tratta di un’opportunità che la Fondazione per l’affitto invita ad approfondire nei dettagli, visitando la sede in Corso Garibaldi, n. 91 a Cesena (disponibile nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 19 e il mercoledì dalle 9 alle 13), oppure chiamando il numero 0547-22137 o inviando una mail a info@fondaffitto.it

«Invitiamo i proprietari di case sfitte - interviene il presidente della Fondazione per l’Affitto Giancarlo Petrini - a confrontarsi con noi per verificare insieme il caso concreto, nella massima riservatezza e attenzione; i preziosi servizi e le competenza che offre la Fondazione per l’affitto, rafforzati dai benefici offerti in questo periodo storico dal “Patto per la Casa“ della Regione Emilia Romagna, di cui la Fondazione rappresenta l’Agenzia per l’Unione dei Comuni Valle del Savio e il punto di contatto locale, rappresentano una preziosa e unica opportunità; offrire una casa a una famiglia o a persone che cercano abitazione nel nostro territorio, rappresenta il primo tassello per una dignità alle persone e per consentire la costruzione di un futuro migliore. Invieremo anche alcune lettere di proposta a contattarci a proprietari di case nel nostro territorio».