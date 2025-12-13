Cesena, appare uno spettro nel cielo sopra le colline: niente paura, è un evento atmosferico raro

Un fantasma è apparso l’altro ieri nei cieli sulle prime colline cesenati. Niente di soprannaturale, ma uno spettacolare e raro fenomeno atmosferico, che però si può a pieno titolo definire fantasma anche dal punto di vista scientifico, perché viene definito “spettro di Brocken”. Si tratta di «un arcobaleno circolare con al centro una strana figura che ricorda un fantasma – è stato spiegato in un post della pagina Facebook Meteo-Pedemontana Forlivese, che ne ha dato notizia e ne ha mostrato l’immagine (nella foto) –. Perchè si verifichi questo strano fenomeno ottico è necessario un tappeto di nubi al di sotto del punto d’osservazione, poi il sole deve risultare basso all’orizzonte, con un’inclinazione non oltre 40°. Avviene nel momento in cui l’ombra di un osservatore, proiettata su della nebbia o delle nuvole, appare ingrandita e circondata da un alone colorato».