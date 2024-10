Cesena, appaltati lavori da 4 milioni per dare una nuova casa a Cesenalab e Centro per l’impiego

Saranno fatti da operai “di casa” i lavori per trasformare l’ex mensa “Le Fricò”, accanto al piazzale dei bus di fronte alla stazione ferroviaria, nella nuova sede di Cesenalab e del Centro per l’impiego. Nei giorni scorsi è stato aggiudicato l’appalto e a vincere la gara è stato il Coir, consorzio di imprese romagnole con sede a Cesena. Il costo dei lavori ammonta a 4,1 milioni di euro ed è sensibilmente più alto rispetto alla stima che era stata fatta quando era stato approvato il progetto di fattibilità, quasi due anni fa.

Allora la spesa ipotizzata superava di poco i 2,7 milioni, ma poi c’è stata un’esplosione dei costi delle materie prime dell’edilizia, che ha fatto lievitare gran parte dei prezzari, tanto che è stato necessario rivedere da cima a fondo il progetto e riapprovare ogni livello di progettazione. Alla fine ne era uscito fuori un quadro economico attorno a 5 milioni di euro, rispetto al quale c’è stato quindi un risparmio corposo al momento dell’appalto. Dalla Regione è arrivato un contributo di 1,1 milioni (anche questo incrementato, perché inizialmente erano stati concessi 800mila euro), a copertura di oltre la metà dei costi quantificati per la parte di opere relative all’incubatore di imprese Cesenalab, che sfiorano i 2 milioni.

Ora è tutto pronto per avviare i lavori, che verranno realizzati sotto la direzione dell’architetto Pasqualino Solomita e che dovranno essere completati entro 518 giorni dalla consegna del cantiere.

Il Centro per l’impiego e a Cesenalab, che oggi sono situati rispettivamente in via Rasi Spinelli e in via Martiri della Libertà, saranno quindi ridislocati in locali moderni, su una superficie di 1.800 metri quadrati complessivi.

Le future sedi

Il Centro per l’impiego, su due piani, si affaccerà su piazzale Marx e avrà due ingressi al piano terra: uno principale per gli utenti e uno secondario per gli addetti ai lavori. I locali del piano terra saranno organizzati intorno all’ingresso e al front-office su cui troveranno spazio sedute di attesa e materiale informativo e di consultazione. Sono previsti 6 uffici, una sala corsi; una sala riunioni suddivisibile in due sale riunioni; un angolo ristoro con i distributori automatici; servizi igienici suddivisi per dipendenti e visitatori; archivi; locali tecnici. Una scala lineare e un ascensore condurranno al primo piano, dove saranno allestiti una sala riunioni, ulteriori uffici e servizi igienici.

Anche Cesenalab, acceleratore d’imprese innovative nato nel 2013 su iniziativa dell’Università di Bologna, del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, sarà su due piani, avrà l’ingresso in aderenza alla preesistente scala di accesso all’auditorium del Dipartimento di Psicologia e sarà munito di una tettoia. I locali interni saranno a doppia altezza, con una scala lineare e una gradonata con postazione di sosta per favorire il confronto informale e momenti di convivialità per i fruitori di questo servizio. Un corridoio “svasato”, tra la scala lineare e la gradonata distribuirà l’accesso verso l’open space dedicato al coworking, suddiviso in tre parti intervallate da due vetrate per garantire un’illuminazione ottimale. Per quel che riguarda l’utilizzo, si organizzerà un nolo a ore delle diverse postazioni e scrivanie a utenti esterni per mettere a disposizione un luogo confortevole e ben attrezzato, a partire dalle dotazione tecnologiche, dove potersi concentrare sullo sviluppo iniziale di nuove start-up. Un questo piano terra ci saranno anche due locali stampa e bagni. Di sopra, dove si potrà salire attraverso una scala, si troveranno un ampio open space, e diversi spazi per il coworking, oltre ai servizi igienici.