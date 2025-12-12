Cesena. Aperto il ristorante con il cameriere robot

Si arricchisce l’offerta gastronomica di Cesena con l’apertura di Ca’ Nostra, il nuovo ristorante della chef Katia Fabbretti, associata a Confcommercio, situato sotto il porticato di corso Garibaldi, di fronte al teatro Bonci. Un valore aggiunto per la città, che accoglie un’insegna già affermata: Ca’ Nostra ha infatti operato per dodici anni a Cesenatico, conquistando una clientela affezionata. «La scelta di portare Ca’ Nostra a Cesena», spiega la titolare Katia Fabbretti, «rappresenta una nuova sfida nella mia avventura professionale. Sono coadiuvata da collaboratori in un ristorante a conduzione familiare. Le pietanze sono varie: dal pesce alla carne, dai piatti vegani a quelli vegetariani, con grande attenzione alle intolleranze alimentari, a partire dalla celiachia».

La titolare Fabbretti è chef e anche studiosa con diverse pubblicazioni all’attivo. «Vengo dalla pasticceria e ho studiato a lungo le farine, arrivando naturalmente a specializzarmi nel senza glutine già dal 2014. Sono anche nutrizionista e ho scritto un libro sulla celiachia e sul diabete, pubblicato dalla casa editrice Ponte Vecchio. Questo bagaglio professionale lo porto in Ca’ Nostra, con l’obiettivo di unire gusto, salute e inclusività alimentare».

Il locale dispone di 25 posti e sarà aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena, con la qualità dell’offerta come elemento distintivo. Ai tavoli serve anche un robot, caratteristica che conferisce al ristorante un tocco tecnologico pur mantenendo un contesto caldo, familiare e piacevole.

All’inaugurazione erano presenti il presidente Fipe Confcommercio Cesenate, Angelo Malossi, e l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Cesena, Lorenzo Plumari.

«Quella proposta da Ca’ Nostra», afferma Angelo Malossi, «è un’offerta innovativa che a Cesena mancava e che sarà certamente apprezzata. Per fare questo mestiere occorre essere imprenditori: è importante saper lavorare bene, ma anche in modo corretto, con attenzione ai conti. Con il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO, aprire oggi un ristorante rappresenta un bel messaggio e anche una responsabilità».

L’assessore Lorenzo Plumari sottolinea: «Un grande in bocca al lupo a Katia Fabbretti, che ha scelto di investire nel nostro centro storico portando la sua professionalità. La sua presenza e la sua proposta rappresentano un valore aggiunto per tutta la città. Grazie per aver scelto Cesena e per contribuire alla vitalità del nostro cuore urbano».