Cesena. Aperto il nuovo Conad di Pievesestina

Cesena
  • 08 novembre 2025
Cesena. Aperto il nuovo Conad di Pievesestina
Cesena. Aperto il nuovo Conad di Pievesestina
Cesena. Aperto il nuovo Conad di Pievesestina
Cesena. Aperto il nuovo Conad di Pievesestina

Questa mattina, sabato 8 novembre, il Conad City di Pievesestina di Cesena ha tagliato il nastro dopo i lavori di ristrutturazione. Era presente l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Il punto vendita si trova in via Dismano 4910 e dà lavoro a 11 persone. La gestione è affidata alla Alimentari Cicognani dei soci Conad Fabio e Lorenzo Pompignoli.

Nei suoi 200 metri quadri propone un assortimento che include la tradizionale offerta di ortofrutta (sfusa e confezionata), i reparti freschi e freschissimi, la gastronomia, la panetteria e la pasticceria servite al banco. A completare l’offerta si trovano surgelati, una cantina di vini, drogheria alimentare, carni e pesce confezionati in libero servizio, i prodotti locali del percorso “SiAmo Romagna” e una selezione di referenze per la pulizia della casa, l’igiene personale e il “pet care”.

A disposizione dei clienti ci sono il parcheggio scoperto e il pagamento con Carta Insieme Più Conad Card e Prepagata Conad.

L’orario di apertura con orario continuato va dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19,45; la domenica dalle 8 alle 12,30.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui