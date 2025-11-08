Cesena. Aperto il nuovo Conad di Pievesestina

Questa mattina, sabato 8 novembre, il Conad City di Pievesestina di Cesena ha tagliato il nastro dopo i lavori di ristrutturazione. Era presente l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Il punto vendita si trova in via Dismano 4910 e dà lavoro a 11 persone. La gestione è affidata alla Alimentari Cicognani dei soci Conad Fabio e Lorenzo Pompignoli.

Nei suoi 200 metri quadri propone un assortimento che include la tradizionale offerta di ortofrutta (sfusa e confezionata), i reparti freschi e freschissimi, la gastronomia, la panetteria e la pasticceria servite al banco. A completare l’offerta si trovano surgelati, una cantina di vini, drogheria alimentare, carni e pesce confezionati in libero servizio, i prodotti locali del percorso “SiAmo Romagna” e una selezione di referenze per la pulizia della casa, l’igiene personale e il “pet care”.

A disposizione dei clienti ci sono il parcheggio scoperto e il pagamento con Carta Insieme Più Conad Card e Prepagata Conad.

L’orario di apertura con orario continuato va dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19,45; la domenica dalle 8 alle 12,30.