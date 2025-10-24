Cesena, aperte dalle 16 in poi per attività extra-scolastiche: ecco le scuole coinvolte

Gli spazi di diverse scuole di Cesena accoglieranno gli studenti anche nel pomeriggio, dalle ore 16, dal lunedì al venerdì, grazie al progetto ‘Oltre la campanella’. A seguito del bando pubblicato dal Settore Scuola del Comune di Cesena per la manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento del servizio di ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole primarie in orario extrascolastico, sono state definite tutte le attività proposte dalle associazioni che hanno aderito all’iniziativa, valida per il periodo novembre 2025 – maggio 2026.

Sono cinque le associazioni coinvolte che proporranno alle bambine e ai bambini attività di vario genere, quali: corsi di lingua e inglese, yoga, volley (in palestra e all’aperto), fumetto e manga, musica, danza, ceramica e cucito. Per conoscere nel dettaglio le proposte e la calendarizzazione delle stesse, le famiglie possono consultare l’elenco completo pubblicato sul sito del Comune di Cesena alla pagina dedicata nella sezione Notizie (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/). Le iscrizioni, già aperte, scadranno giovedì 30 ottobre. Potranno partecipare tutti gli alunni delle scuole primarie, indipendentemente dall’istituto frequentato, contattando direttamente le singole associazioni proponenti.

Le associazioni che hanno risposto al bando sono: Alighieri APS, L’isola che non c’è APS, Potter APS, Vigne APS e Genitori 4° Circolo Cesena APS.