Cesena, apericena a Tulipandia: appuntamento a mercoledì 1° aprile

A Cesena, dopo la grande affluenza del primo fine settimana di apertura, fiorisce a Tulipandia anche il settore dei tulipani tardivi, piantumati dalla classe 4L_PT dell’Istituto Agrario. I ragazzi, chiamati a sviluppare un’idea creativa per uno spazio dedicato all’interno del parco, hanno visto vincere la proposta denominata “Agriland”, votata con oltre 400 preferenze.

Il progetto ha permesso di realizzare un disegno molto particolare, raffigurante una spiga stilizzata ed adagiata sulle colline romagnole. Alle spalle delle colline, un mulino a vento. La spiga fa riferimento allo studio del frumento (uno degli argomenti approfonditi durante l’anno all’interno della disciplina di “Produzioni Vegetali”), le colline sono il richiamo al nostro territorio mentre il mulino a vento rappresenta il legame con l’Olanda, paese di provenienza dei bulbi di tulipano presenti nel parco. Un vero e proprio lavoro di squadra, coordinato dal team dell’azienda agraria della scuola.

Per festeggiare e celebrare il successo dell’iniziativa, la scuola organizza un’apericena nel pomeriggio di mercoledì 1° aprile, aperta a tutta la cittadinanza: dalle 15.00 alle 19.30 sarà possibile ammirare la fioritura dei tulipani e nel mentre godersi una merenda ed un aperitivo grazie ai food truck presenti: dal “Gelato di Jessica” di Cesena ai passatelli di “Aspasso” di Longiano. Per l’occasione sarà possibile degustare i vini prodotti dalla scuola al prezzo speciale di un euro a bicchiere. A rendere ancor più allegra l’atmosfera, le note dei gruppi musicali dell’Istituto.

Durante le altre giornate, Tulipandia dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; domenica orario prolungato dalle 10.00 alle 18.00 (ultima entrata ore 17.30)

Parcheggio libero ed entrata pedonale e a libero accesso in Via Pacem in Terris.