Cesena, Anna Vernocchi alle finali nazionali dei Campionati di Italiano per l’orgoglio del Liceo “Righi”

A Cesena il Liceo Scientifico “Augusto Righi” raggiunge un ambizioso traguardo nel campo delle discipline umanistiche. La studentessa Anna Vernocchi, frequentante la classe quarta dell’indirizzo tradizionale, ha conquistato l’accesso alla finalissima dei Campionati di Italiano (ex Olimpiadi di Italiano), posizionandosi al settimo posto nella graduatoria nazionale per la categoria Senior (triennio). Un risultato straordinario che premia non solo il talento naturale e la passione di Anna per la lingua italiana, ma anche l’efficacia di un percorso formativo capace di coniugare il rigore scientifico con una approfondita preparazione linguistico-letteraria.
“Vedere una nostra studentessa tra i migliori dieci profili d’Italia è motivo di immenso orgoglio per tutta la comunità scolastica”, commenta la Dirigente Lorenza Prati.
Con questo piazzamento, la studentessa cesenate rappresenterà il Liceo Righi e il territorio alla finale nazionale, che si terrà il 21 aprile prossimo a Salerno, dove si sfideranno i campioni di ogni regione per il titolo di vincitore assoluto.