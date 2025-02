Cesena, Anita Pezzi protagonista dello spot Rai del Festival di Sanremo VIDEO

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Un timore che per la giovane cantante, ballerina e attrice, in sintesi artista nata a Cesena nel 2003 e trapiantata a Roma per formazione, si potrebbe rivelare componente determinante per la realizzazione personale e professionale. Nell’avvincente viaggio nel mondo dello spettacolo, la bussola per la 21enne è solo una: «il tempo», ribadisce più volte. Un passo alla volta. «Ho iniziato a cantare da bambina - racconta - In casa mia c’è sempre stata la musica. Il rock anni Settanta era il protagonista e mi ha fatto innamorare: Led Zeppelin, Deep Purple, The Doors e altre pietre miliari». Questioni di famiglia, insomma? «Sì, come il rito della domenica mattina - continua - quando papà metteva i dischi di Mina e io cantavo». Le tappe, però, spesso, sono imprevedibili: «Qualche anno dopo sono rimasta colpita dalla danza. Ho abbandonato il canto e ho iniziato a ballare al Liceum Danza di Giada Lucchi, a Cesena». Così, tra una coreografia e nuovi orizzonti, si è «trasferita a Roma proprio per imparare e crescere in questa disciplina». Con ostacoli che a volte si rivelano sliding doors: «Un paio di infortuni e conseguenti operazioni mi hanno costretto a lasciare il ballo per anni. Ma non mi sono fermata: ho riscoperto la passione per il canto, riprendendo a studiare da autodidatta. E ho capito che quello che stavo facendo era il percorso adatto a me: facevo e faccio quello che mi piace». Unico imperativo: migliorare. «A Roma frequento il secondo anno dell’Art Village di Luciano Cannito, un’accademia di canto, danza e recitazione». Costanza e coraggio ripagano, fino all’inaspettato: «Tramite il mio insegnante di recitazione, ho trovato il bando di audizione per gli spot promozionali del Festival di Sanremo, ho mandato la proposta, è piaciuta, mi hanno ricontatto e poche settimane fa l’abbiamo registrato». Vedere per credere. Pezzi è il volto e la voce femminile di uno dei cortometraggi che la Rai sta mandando in onda per sponsorizzare la prossima edizione del contest canoro più celebre di Italia. Seduta sugli spalti di uno stadio, insieme a un collega, intona il brano “Grande amore”, del trio Il Volo.