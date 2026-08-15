Cesena, aneddoti e racconti su anni di lavoro al Bufalini: ex medici danno vita a un libro

È quanto lascia intendere la chirurgica operazione letteraria di un gruppo di medici e infermieri del cesenate. Non siamo nell’avanzatissimo e modernissimo Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle o nel caotico Sacred Heart di Los Angeles. Lo sfondo sono i corridoi, le stanze e le sale operatorie del più umile ospedale Bufalini di Cesena.

Resteremo con il dubbio, ma se Shonda Rhimes o Bill Lawrence, rispettivamente registi e creatori di Grey’s Anatomy e Scrubs, avessero letto il libro non avrebbero avuto difficoltà a ricavarne delle sceneggiature. Più o meno esilaranti. Certamente inedite.

Punto di riferimento per la sanità della Romagna intera, ma soprattutto «luogo centrale della nostra vita lavorativa per quarant’anni», chiarisce subito Gianni Buriani, a lungo in prima linea al pronto soccorso e poi storico medico legale all’obitorio. Nonché oggi coautore insieme agli ex colleghi Angelo Miano, Giovanni Gentili, Ronaldo Bertozzi e l’Innominato di “Quei de Bufalini i raconta. Antologia di racconti minimi dall’ospedale Bufalini e non solo”, pubblicazione edita da “Ponte Vecchio”.

Tra aneddoti divertenti; interventi; visite e scambi di battute fra loro e con i pazienti rimasti impressi nelle loro memorie. Che hanno reso un lavoro parte integrante delle rispettive vite. Fino a diventare l’anello di congiunzione fra il prima e il dopo. «L’idea è nata in uno dei nostri abituali pranzi alla trattoria “Pitto” di ponte Nuovo. Dove, noi ex medici e infermieri, ci ritroviamo una volta al mese – riporta Buriani –. Non facciamo altro che ripercorrere episodi del nostro passato al Bufalini. Finché ognuno di noi ha cominciato a mettere su carta i propri ricordi. E a forza di rivangare il passato, una volta raccolti tutti i lavori, sono uscite 200 pagine (ride ndr.)».

Cardiologi, otorini, dentisti, fisiatri, internisti, medici d’urgenza, oculisti, geriatri. Ma anche infermieri e tutto lo scibile sanitario. Tra gli autori nessuno si è tirato indietro. Compare persino l’Innominato. E in letteratura è sinonimo di garanzia.