Cesena, aneddoti e racconti su anni di lavoro al Bufalini: ex medici danno vita a un libro

Resteremo con il dubbio, ma se Shonda Rhimes o Bill Lawrence, rispettivamente registi e creatori di Grey’s Anatomy e Scrubs, avessero letto il libro non avrebbero avuto difficoltà a ricavarne delle sceneggiature. Più o meno esilaranti. Certamente inedite.
È quanto lascia intendere la chirurgica operazione letteraria di un gruppo di medici e infermieri del cesenate. Non siamo nell’avanzatissimo e modernissimo Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle o nel caotico Sacred Heart di Los Angeles. Lo sfondo sono i corridoi, le stanze e le sale operatorie del più umile ospedale Bufalini di Cesena.