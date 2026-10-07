Cesena. Ancora più universitari raccolti al Campus, Viroli: “Vogliamo migliorare l’esperienza”

Con l’apertura della nuova sede del Dipartimento di Psicologia di UniBo al Campus universitario di Cesena, tutte le facoltà presenti in città, fatta eccezione di quella di Agraria, sono ora raggruppate in un unico polo. E questo aspetto può rendere migliore l’esperienza degli studenti sotto diversi aspetti. È l’obiettivo che vuole raggiungere il Campus, come rivelato dal suo presidente Mirko Viroli: «Gli studenti avranno un motivo in più per iscriversi al corso, data la nuova sede e la sua posizione, e ci aspettiamo un incremento del numero di matricole, ma non è lo scopo primario: quello che vogliamo è offrire un servizio migliore agli universitari».

Aperto a tutti

Con l’inaugurazione avvenuta giovedì scorso, sono ora usufruibili i nuovi spazi, progettati per consentire un apprendimento più funzionale, efficace e moderno, non saranno a uso esclusivo dei circa trecento iscritti al primo anno della triennale di Psicologia, ma accoglieranno anche gli studenti degli altri corsi presenti nel polo, come Architettura e Ingegneria.

Ala mancante

L’edificio non rispecchia però lo scheletro immaginato nel progetto iniziale. Infatti, a causa dei costi dell’edilizia - rivela Viroli - non è stata realizzata un’ala aggiuntiva. Di conseguenza, alcuni studenti sono costretti a seguire le lezioni nella vecchia sede dell’Ex Arrigoni. Il completamento dell’ala non è stato ancora finanziato: «La speranza - continua Viroli - è che, con l’aiuto del Comune e della Regione, si riesca a trovare i fondi necessari per l’operazione, e sarà necessario aspettare 4 o 5 anni per vedere l’opera alla sua forma finale».

Ipotesi mensa

Tuttavia, allo stesso tempo sono in corso delle valutazioni per realizzare una mensa universitaria in città: «Il lavoro preliminare è già stato svolto, siamo abbastanza avanti», ha spiegato il presidente. Il progetto non è di competenza dell’università, ma del Comune, insieme alla Regione e Serinar. Ancora da individuare il luogo dove sorgerà, anche se - fa sapere Viroli - molto probabilmente sarà in zona ex Zuccherificio.

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