Cesena. Ancora più universitari raccolti al Campus, Viroli: “Vogliamo migliorare l’esperienza”

Con l’apertura della nuova sede del Dipartimento di Psicologia di UniBo al Campus universitario di Cesena, tutte le facoltà presenti in città, fatta eccezione di quella di Agraria, sono ora raggruppate in un unico polo. E questo aspetto può rendere migliore l’esperienza degli studenti sotto diversi aspetti. È l’obiettivo che vuole raggiungere il Campus, come rivelato dal suo presidente Mirko Viroli: «Gli studenti avranno un motivo in più per iscriversi al corso, data la nuova sede e la sua posizione, e ci aspettiamo un incremento del numero di matricole, ma non è lo scopo primario: quello che vogliamo è offrire un servizio migliore agli universitari».