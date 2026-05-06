Cesena, “ancora bloccati dai camion”: residenti esasperati in via Violone di Gattolino

Non c’è pace per la viabilità nelle località rurali cesenati. Nella mattinata di ieri, la zona di via Violone di Gattolino è tornata a essere teatro dell’ennesimo blocco stradale causato dall’inadeguatezza della carreggiata a sostenere il passaggio dei mezzi pesanti. Ancora una volta, un tir si è inoltrato nelle strette arterie della centuriazione, probabilmente tradito dalle indicazioni del navigatore satellitare o da una segnaletica stradale non sufficientemente chiara. Il conducente, nel tentativo di percorrere un tratto particolarmente angusto, è rimasto bloccato, rendendo impossibile il passaggio alle automobili e paralizzando la circolazione locale per ore. Si tratta di un copione ormai tristemente noto: già in passato i residenti sono stati costretti a richiedere l’intervento della Polizia Locale per liberare veicoli “incastrati” tra i fossi e le banchine cedevoli.

L’episodio ha riacceso immediatamente la protesta degli abitanti della zona. Via Violone di Gattolino è da tempo al centro di un acceso dibattito; nell’ultimo anno sono state numerose le segnalazioni inviate all’amministrazione comunale per denunciare la pericolosità del tratto. «Non possiamo vivere con il timore di restare bloccati o di finire nel fosso ogni volta che incrociamo un camion», lamentano i residenti, stanchi di sopralluoghi che non portano a soluzioni concrete.

Le istanze sul tavolo di Palazzo Albornoz sono chiare e urgenti: limitazioni al tonnellaggio, con divieti più stringenti e visibili per impedire l’accesso ai giganti della strada; segnaletica multilingue con installazione di cartelli chiari, anche in diverse lingue, per orientare correttamente i trasportatori stranieri; messa in sicurezza con interventi strutturali sulle banchine laterali, spesso troppo fragili per sostenere il peso dei mezzi in manovra. I cittadini chiedono che il prossimo sopralluogo non sia una semplice formalità, ma l’inizio di un cantiere risolutivo per restituire sicurezza e decoro alle strade della centuriazione.