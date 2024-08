Cesena, ancora allarme igiene e sicurezza al parcheggio interrato all’ex zuccherificio

Ancora problemi segnalati al parcheggio Machiavelli. L’annuncio che era stato “sigillato” dopo un intervento della polizia locale non è più reale: la situazione di tranquillità per il parcheggio sotterraneo da 188 posti in zona ex zuccherificio non è durata molto se dopo circa un mese e mezzo i fruitori della struttura sono di nuovo costretti a chiedere interventi. Necessari per ragioni di igiene vista la sporcizia presente all’interno e le tante deiezioni umane, ma anche di sicurezza dato che chi va a parcheggiare di notte si può trovare faccia a faccia con qualche malintenzionato.

Quell’intervento era seguito a un esposto firmato da 16 residenti e inviato circa due mesi fa al prefetto. Sembrava potesse essere risolutivo. Ma viste le foto che accompagnano la nuova presa di posizione sembra non sia cambiato proprio nulla.

Questa volta uno dei firmatari dell’esposto si rivolge ad Atr, che ha in gestione il parcheggio sotterraneo. «Continuo a chiedermi - esordisce - perché una struttura così importante e oramai essenziale per il quartiere Ex Zuccherificio debba essere totalmente abbandonata a se stessa, nonostante venga corrisposto un abbonamento, anzi due per quanto mi riguarda. Dopo aver passato mesi a segnalare il degrado all’interno del parcheggio interrato, oggi ci ritroviamo a dover, ancora una volta, far notare come quel luogo sia ancora in mano a persone che in totale tranquillità, entrano indisturbate a defecare e fare porci comodi. Intanto, come si evince dalle immagini che allego per certificare quanto espongo, l’ingresso è aperto h24 quindi con la possibilità di chiunque di entrare, molti angoli del garage sono un “ottimo” luogo per liberare gli intestini di qualsiasi balordo, ci sono bivacchi nell’area prospiciente l’uscita chiusa, quella sì, come se servisse qualcosa con un ingresso spalancato. Inoltre le porte di uscita sulla corte Zavattini sono scandalosamente zozze con la presenza di feci e vomiti. La risposta della pulizia mensile oramai non regge più, perché è da ben più di un mese che le condizioni sono queste». E vengono allegate foto inequivocabili, tra le quali un video che dimostra la porta aperta alle 21,20 quando l’orario previsto di chiusura sarebbe alle 20.

La chiusura è con alcune domande: «ma qual è il compito della vigilanza nelle ore serali? Perché il cancello di ingresso risulta sempre aperto? Inoltre la porta a destra della discesa, che dovrebbe essere una porta allarmata, è nuovamente danneggiata e quindi di facile accesso».