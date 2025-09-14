Cesena. Anche Prodi e Zuppi alla Marcia per i diritti dei malati di Alzheimer

Anche Romano Prodi e il cardinale Zuppi alla Marcia dedicata alle persone con Alzheimer. Con la Mezza Maratona e la Marcia per i Diritti delle persone con Alzheimer, partite questa mattina da Cesena con traguardo al Parco di Levante a Cesenatico, si sono concluse le iniziative organizzate e promosse dalla Fondazione Maratona Alzheimer nel mese mondiale dedicato alla malattie di Alzheimer: “Una vacanza che non si dimentica”, dal 1 all’8 settembre a Cesenatico ha coinvolto oltre 70 persone, il IV Forum Nazionale dei Caffè Alzheimer ha visto oltre un centinaio di iscritti e ha ospitato interventi di grani esperti e professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Alla Marcia per i diritti delle persone con demenza, nelle tre diverse distanze Grande, Piccola e Mini hanno partecipato complessivamente 4.500 persone. Al via della Grande Marcia allo Stadio di Cesena, questa mattina, c’erano anche il Card. Matteo Maria Zuppi, il Vescovo di Cesena Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e il prof. Romano Prodi, mentre la Regione Emilia-Romagna era rappresentata dalla Consigliera Francesca Lucchi. Il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca ha invece corso insieme agli altri podisti la Mezza Maratona competitiva. (fotoservizio Gianmaria Zanotti)