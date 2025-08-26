Cesena. “Anch’io sono la Protezione Civile”: al via il campo scuola per 28 ragazze e ragazzi

A Cesena è partito il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, un progetto che mira a rendere i giovani consapevoli del loro ruolo attivo nella tutela dell’ambiente e della comunità. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, coinvolge ragazzi e ragazze in attività pratiche e formative.

Un’esperienza per 28 giovani

Da ieri, lunedì 25 agosto, 28 ragazzi e ragazze tra i 10 e i 14 anni hanno iniziato questa esperienza, organizzata dal Comune di Cesena e dal Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui valori di solidarietà, cooperazione e cittadinanza attiva.

La mattinata di apertura ha visto anche i saluti del Sindaco Enzo Lattuca, che ha sottolineato l’importanza della Protezione Civile, soprattutto alla luce dei recenti eventi che hanno colpito la Romagna.

Il programma

Il campo scuola, che festeggia i 15 anni del progetto, si svolge fino a sabato 30 agosto nella sede del Centro sovracomunale, in via Parri 535 a Torre del Moro. I partecipanti prendono parte a diverse attività teoriche e pratiche, oltre a escursioni, visite a strutture di Protezione Civile e una notte in tenda.

La partecipazione al campo è gratuita.