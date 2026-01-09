Cesena, Amarcord esulta: “In 14 serate al Foro almeno 10mila persone”

Gli organizzatori sono molto soddisfatti del nuovo inizio del Foro Annonario a Cesena : “Le prime 14 serate Amarcord hanno riscosso un successo straordinario, coinvolgendo 10.000 persone e confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati e apprezzati della stagione natalizia cesenate. Un format capace di unire generazioni diverse, riportando al centro il piacere dello stare insieme attraverso il gioco, la convivialità e il divertimento condiviso. Sono oltre 300 i grandi premi aggiudicati dai partecipanti - da forni microonde a cesti natalizi, da televisioni a PlayStation - fino ad oggi. Un’esperienza così partecipata non poteva concludersi senza un ultimo saluto al pubblico. Per questo motivo sono state organizzate tre nuove serate evento, pensate come gran finale della rassegna, in programma venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 gennaio presso il Foro Annonario di Cesena”.

La serata di venerdì 9 gennaio sarà dedicata a tombole e karaoke, con un’atmosfera informale e coinvolgente. Sabato 10 gennaio spazio invece alla tombola “Caccia al Prosciutto” e a un torneo di burraco, per il quale sono aperte le iscrizioni contattando Manuel al numero 348 2998413. Domenica 11 gennaio andrà in scena la tombola “Fuori Tutto”, seguita da un brindisi finale con spumante e buffet di dolci offerti a tutti i partecipanti.

Le serate si svolgeranno al Foro Annonario. L’apertura è prevista alle ore 19.30, con inizio delle tombole alle ore 20.00. La prima tombola sarà gratuita, mentre il maxi tombolone è in programma tra le ore 22.30 e le 23.00.

È possibile riservare i tavoli tramite WhatsApp ai numeri 393 9479984 e 349 0066949. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 20.30.