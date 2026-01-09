Cesena, Amarcord esulta: “In 14 serate al Foro almeno 10mila persone”

Gli organizzatori sono molto soddisfatti del nuovo inizio del Foro Annonario a Cesena: “Le prime 14 serate Amarcord hanno riscosso un successo straordinario, coinvolgendo 10.000 persone e confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati e apprezzati della stagione natalizia cesenate. Un format capace di unire generazioni diverse, riportando al centro il piacere dello stare insieme attraverso il gioco, la convivialità e il divertimento condiviso. Sono oltre 300 i grandi premi aggiudicati dai partecipanti - da forni microonde a cesti natalizi, da televisioni a PlayStation - fino ad oggi. Un’esperienza così partecipata non poteva concludersi senza un ultimo saluto al pubblico. Per questo motivo sono state organizzate tre nuove serate evento, pensate come gran finale della rassegna, in programma venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 gennaio presso il Foro Annonario di Cesena”.