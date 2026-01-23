Cesena. Amadori, le sorelle tornano nella stanza dei bottoni

Patrizia e Loretta Amadori rientrano nella stanza dei bottoni. Il tribunale di Bologna - come riporta il Corriere della Sera - ha stabilito che le due sorelle devono tornare azioniste dirette della holding che controlla il colosso avicolo di famiglia, smantellando lo schermo societario creato nel 2021 dai fratelli Denis e Flavio.
La sentenza tocca gli equilibri di una delle principali aziende agroalimentari italiane: oltre 9.300 dipendenti e 1,7 miliardi di ricavi. La proprietà è divisa tra i discendenti dei fondatori Arnaldo (23%) e Francesco (77%). Ed è proprio su quest’ultima quota che si è consumato lo scontro familiare.