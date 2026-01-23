Cesena. Amadori, le sorelle tornano nella stanza dei bottoni

Patrizia e Loretta Amadori rientrano nella stanza dei bottoni. Il tribunale di Bologna - come riporta il Corriere della Sera - ha stabilito che le due sorelle devono tornare azioniste dirette della holding che controlla il colosso avicolo di famiglia, smantellando lo schermo societario creato nel 2021 dai fratelli Denis e Flavio. La sentenza tocca gli equilibri di una delle principali aziende agroalimentari italiane: oltre 9.300 dipendenti e 1,7 miliardi di ricavi. La proprietà è divisa tra i discendenti dei fondatori Arnaldo (23%) e Francesco (77%). Ed è proprio su quest’ultima quota che si è consumato lo scontro familiare.

La mossa a sorpresa del 2021

Fino al 2021 la cassaforte Francesco era partecipata direttamente dai quattro figli del 94enne Francesco Amadori: Denis e Flavio in maggioranza (54%), Patrizia e Loretta con il 23% ciascuna. Quando i fratelli decisero di semplificare la struttura societaria fondendo una holding intermedia, sembrava che Patrizia e Loretta sarebbero diventate socie al 46% della diretta controllante di Amadori. Invece, all’insaputa delle sorelle, Denis e Flavio conferirono il 77% del gruppo a una nuova sub-holding - Finama Holding - controllata al 100% dalla cassaforte Francesco, ricostruendo di fatto uno schermo tra la famiglia e l’azienda.

La scoperta dai giornali

Loretta e Patrizia scoprirono il nuovo assetto solo nel 2022 leggendo i giornali. Assistite dall’avvocato Roberto Nevoni, hanno impugnato la delibera ritenendo lesi i loro diritti di socie di minoranza. La differenza, secondo la loro tesi, è sostanziale: essere azioniste dirette della holding che controlla Amadori significa poter vigilare sulla gestione dei fratelli amministratori e sulle operazioni straordinarie. Essere socie di una “scatola vuota” più lontana dal gruppo no. Il tribunale ha dato loro ragione. Salvo impugnazione, il 77% di Amadori tornerà sotto la cassaforte Francesco, ripristinando la supervisione diretta di Patrizia e Loretta.

La Francesco Spa impugna la sentenza