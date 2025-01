C’è chi forse le affiancherà ai tradizionali cioccolatini, oppure ha già in mente di organizzare un’appetitosa cena romantica restando a casa per gustarle in buona compagnia. Sono “Le Birbe Love”, bocconcini di pollo a forma di cuore che Amadori ha realizzato per San Valentino e saranno in vendita dal 3 febbraio.