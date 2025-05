Cesena, Amadori lancia la collaborazione con i cuochi italiani a TuttoFood VIDEO

Tira aria di Romagna a Milano. Amadori è infatti tra le aziende protagoniste dell’importante fiera del settore agroalimentare globale, TuttoFood, evento ospitato a Rho Fiera, che proseguirà fino a domani. Nella conferenza stampa che si è tenuta nel padiglione numero 5, il gruppo cesenate ha ufficializzato la collaborazione con la Federazione italiana cuochi (Fic). Una rete capillare sul territorio che, grazie a 96 associazioni provinciali, 14 estere e 20 unioni regionali, sostiene la valorizzazione della cucina del Belpaese: «La formazione per noi è fondamentale. I cuochi hanno l’obbligo di aggiornarsi, sui processi e le dinamiche produttive del comparto di riferimento» dice il presidente Rocco Pozzulo. È chiarissima anche la filosofia di Amadori, proprio come spiega l’amministratore delegato Denis (figlio di Francesco): «TuttoFood è una vetrina del Made in Italy e noi ci consideriamo portabandiera. È fondamentale valorizzare la filiera 100% italiana, integrata e controllata in ogni fase». In tutto questo però, le origini non possono essere dimenticate. Si potrebbe utilizzare, dunque, una citazione del tipo “Romagna Capitale” oppure, semplicemente lasciar parlare Denis Amadori: «La Romagna è la nostra base, la nostra forza. E’ ospitalità, genuinità, rappresenta insomma i nostri valori. Il territorio è meraviglioso e gli alimenti sono salubri, controllati ma soprattutto gustosi». Per raccontare l’eccellenza, l’innovazione e l’evoluzione dei prodotti Amadori, è intervenuto anche il direttore centrale marketing, Matteo Conti: «La filiera integrata è il nostro orgoglio. Insieme a nutrizionisti, andiamo a studiare la dieta dell’animale, con un occhio di riguardo verso il loro benessere». Lo scopo di tutto ciò? «Nutrire le comunità di oggi e di domani con proteine buone per tutti». Il gruppo romagnolo ha ideato infatti, 4 tipi di colori di proteine che rappresentano la proposta alimentare: il “bianco” con protagonista “Il Campese”, (prima e più grande filiera italiana del pollo allevato all’aperto), il “giallo”, ovvero le uova e gli ovoprodotti, il “rosa” del suino, attraverso lo storico marchio Lenti (parte del Gruppo dal 2022), infine il “verde” della linea Veggy Amadori, che da inizio 2025 può vantare proteine vegetali da legumi 100% italiani.