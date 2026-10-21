Cesena “alzare a 12 anni l’età minima del trasporto dei minori sulle moto”: la battaglia dell’ex infermiera arriva in Parlamento

Dalle corsie dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena ai banchi del Parlamento a Roma. La proposta di riforma dell’Articolo 170 del Codice della Strada – promossa da Claudia Ranieri, ex infermiera del Trauma Center cesenate, per innalzare a 12 anni l’età minima per il trasporto dei minori sui motoveicoli – compie un passo decisivo nell’iter istituzionale.

A seguito del confronto svolto a Cesena con la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, il dossier tecnico redatto sulla base delle evidenze biomeccaniche e dei dati epidemiologici ISTAT-ACI (che registrano per i motociclisti un rischio di mortalità fino a 5 volte superiore rispetto agli automobilisti) è stato ufficialmente preso in carico per essere portato all’attenzione della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

«Ogni giorno al Trauma Center tocchiamo con mano la drammatica vulnerabilità dei più piccoli a bordo delle due ruote - spiega Claudia Ranieri - un bambino di 5 o 6 anni non possiede la struttura fisica, la forza o la capacità di reazione necessarie per affrontare l’impatto o la forza centrifuga in moto. Ringrazio l’onorevole Buonguerrieri per aver compreso la gravità della situazione e per essersi fatta portavoce a Roma di una battaglia che non è politica, ma di pura tutela della salute pubblica e dei nostri figli.»

A sostegno della proposta continua la mobilitazione civica con la petizione lanciata sulla piattaforma Change.org, che ha già raccolto centinaia di adesioni da parte di cittadini e famiglie. Parallelamente all’iter parlamentare, sul territorio prosegue il lavoro di sinergia con la Polizia Locale, l’ASAPS e l’ACI per l’avvio di progetti pilota di educazione stradale e prevenzione nelle scuole secondarie della Romagna.

Link alla petizione online: https://www.change.org/sicurezzabambiniinstrada