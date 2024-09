Cesena, altra auto parcheggiata distrutta da un pino caduto

Un’altra auto distrutta dalla rovinosa caduta di un albero. Dopo la macchina danneggiata mercoledì sera in via IX Febbraio, nella serata successiva è toccato a una Citroen nuovissima, parcheggiata negli stalli blu di via Fornaci, praticamente di fronte al Centro per l’Impiego. Il grosso pino era sul marciapiede ed è crollato all’improvviso, ammaccando in più punti la Citroen che era regolarmente posteggiata proprio di fianco al suo tronco. L’alto albero è finito con le fronde nel parcheggio dall’altra parte della strada, sfiorando almeno un’altra automobile, interrompendo di fatto il traffico per diverse ore e bloccando la strada.