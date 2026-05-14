Cesena, alluvione tre anni dopo: la strategia del Comune per rafforzare il sistema di Protezione Civile

Attualmente sono già in fase di sviluppo numerose attività, progetti e percorsi integrati, come, ad esempio, l’implementazione dei sistemi di allertamento alla popolazione . In particolare, è stato effettuato il potenziamento dei sistemi sonori attraverso il raddoppio delle sirene esistenti e l’installazione di ulteriori tre punti con coppie di sirene nel quartiere Ravennate. Parallelamente sono stati installati tre pannelli a messaggio variabile nei principali ingressi della città e nei prossimi mesi ne verranno installati altri due. I pannelli consentiranno di diffondere messaggi urgenti e informazioni necessarie per informare e allertare la popolazione prima, durante e dopo le emergenze.

È inoltre in corso lo sviluppo di un gestionale unico per la raccolta e la gestione integrata delle segnalazioni durante le emergenze, realizzato in collaborazione con i Servizi Informativi del Comune. Il gestionale permetterà di raccogliere in unico database le richieste pervenute dai cittadini tramite lo sportello telefonico dedicato e le altre segnalazioni raccolte dai tecnici sul territorio. Le segnalazioni verranno poi smistate per priorità e competenza ai diversi settori comunali per la presa in carico e la singola gestione, in coordinamento con le altre strutture operative del sistema di Protezione Civile.

Prosegue anche il potenziamento della rete di monitoraggio territoriale grazie all’installazione di nuova sensoristica nei punti sensibili della città. Attraverso la rete LoRaWAN di Lepida si sta ampliando progressivamente il sistema dei sensori urbani che permetterà di monitorare in tempo reale rischi, anomalie e situazioni di emergenza. Sono già stati installati, in diverse aree della città – tra cui Cesuola, Borello, Machiavelli e Stazione – pluviometri, anemometri, rilevatori di temperatura e idrometri. In futuro sarà inoltre prevista l’installazione di sensori dedicati al monitoraggio di alcune frane. Questa prima fase sperimentale consentirà di sviluppare una rete capillare di monitoraggio integrata con il sistema regionale. A supporto di tali attività verrà realizzata anche una dashboard di controllo in grado di integrare e analizzare i dati provenienti dai sensori attraverso cruscotti tematici e geo-referenziati.

Da novembre 2025 ad aprile 2026 è stato sviluppato un articolato progetto formativo rivolto ai dipendenti dei Comuni della Valle del Savio e del Comune di Cesena, in particolare ai componenti dei COC – Centri Operativi Comunali – e dei nuclei specialistici. Tra aprile e maggio 2026 sono state inoltre organizzate tre serate informative dedicate al volontariato organizzato di Protezione Civile: un primo incontro sull’impatto degli eventi meteo estremi sul sistema idrico integrato, in collaborazione con HERA; un secondo incontro dedicato al funzionamento del sistema di Protezione Civile e al ruolo dei volontari, in collaborazione con l’Agenzia regionale di Protezione Civile; un terzo incontro sul rischio sismico, con approfondimenti su scenari e modelli di intervento.