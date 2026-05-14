Cesena, alluvione tre anni dopo: la strategia del Comune per rafforzare il sistema di Protezione Civile

Attualmente sono già in fase di sviluppo numerose attività, progetti e percorsi integrati, come, ad esempio, l’implementazione dei sistemi di allertamento alla popolazione. In particolare, è stato effettuato il potenziamento dei sistemi sonori attraverso il raddoppio delle sirene esistenti e l’installazione di ulteriori tre punti con coppie di sirene nel quartiere Ravennate. Parallelamente sono stati installati tre pannelli a messaggio variabile nei principali ingressi della città e nei prossimi mesi ne verranno installati altri due. I pannelli consentiranno di diffondere messaggi urgenti e informazioni necessarie per informare e allertare la popolazione prima, durante e dopo le emergenze.