Cesena, alluvione: lunedì 6 novembre un incontro con il sindaco al teatro di San Rocco

l Quartiere Oltresavio ed il Comitato Alluvionati Cesena organizzano per lunedì 6 novembre alle 20.45 un’assemblea pubblica per fare il punto della situazione sull’alluvione in zona Campino, Ponte Vecchio e Borgo Paglia alla presenza del sindaco, Enzo Lattuca. Interverranno: Francesca Lucchi (assessora alla Sostenibilità Ambientale e ai Progetti Europei) e Sara Vannoni (Referente dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) e Lia Montalti (Consigliera Regionale).

Appuntamento in Via L. C. Farini, 248 presso il teatro della parrocchia di San Rocco. Per informazioni, email consiglio@quartiereoltresavio.it e sito web www.quartiereoltresavio.it.