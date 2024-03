Cesena, alluvione: la Regione finanzia gli interventi sui torrenti Pisciatello, Fanante e Borello

La Regione Emilia Romagna investe su opere di manutenzione straordinaria per ripristinare le condizioni di deflusso di alcuni corsi d’acqua del cesenate, alterate dall’alluvione dello scorso maggio. Interessati, in particolare, sono i torrenti Borello, Fanante e Pisciatello. I lavori riguardano tratti fluviali che attraversano cinque comuni: Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo e Sarsina. Sono finanziati dalla Regione con 500mila euro complessivi, 250mila nel 2024 e altrettanti il prossimo anno. “Dopo l’alluvione, continuano i cantieri per la sicurezza di fiumi e corsi d’acqua, compresi quelli minori - afferma Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile - si tratta di un impegno importante, da perseguire con determinazione per il pieno ritorno alla normalità”.

I lavori sul torrente Borello sono iniziati da Campiano, nel comune di Sarsina, con l’obiettivo di rimuovere in un tratto di circa 500 metri di alveo le occlusioni e le alberature cadute, che riducono l’officiosità idraulica. Proseguiranno, sempre sullo stesso torrente, tra le località Borello, nel comune di Cesena e Bora, nel comune di Mercato Saraceno. Qui sarà eseguito lo sfalcio selettivo della vegetazione, verranno rimosse le occlusioni, eseguite le riprofilature e ripristinate le difese in massi danneggiate dall’alluvione.

Sul torrente Fanante, nell’omonima località del comune di Sarsina, la manutenzione interesserà un tratto di circa 500 metri. Saranno smossi i sedimenti di ghiaia per riportare l’alveo del corso d’acqua nella sua sede originaria, sistemando le deviazioni provocate dall’alluvione. Sul torrente Pisciatello, i lavori interessano il tratto collinare tra Calisese a Molino di Casale per ripristinare le erosioni della scarpata. Si rimuoveranno le occlusioni, saranno eseguite riprofilature e si procederà alla ricostruzione di difese in massi, oltre alle operazioni di sfalcio e taglio della vegetazione nei territori dei comuni di Cesena, Montiano, Roncofreddo.

Le opere sono curate dall’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.