Lunedì 13 gennaio, alle ore 18:30, presso la sede del quartiere Oltresavio (Piazza Anna Magnani, 143) si terrà un’assemblea pubblica in cui l’Amministrazione comunale e i tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile illustreranno ai cittadini gli interventi post alluvione in programma e quelli in fase di progettazione.