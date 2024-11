Cesena, alluvione e alloggi Erp: ecco gli edifici interessati ai lavori di manutenzione straordinaria

Gli interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria post-alluvione proseguono sul territorio comunale di Cesena. A questo proposito, così come avvenuto per l’edificio di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) di via Castiglione 151-159, a San Carlo, interessato da lavori corrispondenti a un investimento totale di 247.250,00 euro, la Giunta comunale, con apposita delibera, ha approvato il progetto riguardante le opere di messa in sicurezza e di ripristino del secondo edificio Erp di via Vigne di Sopra.