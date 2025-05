Cesena, alloggi Erp: via ai lavori post-alluvione in via IV novembre e via Castiglione

Con l’Ordinanza 16, il Commissario straordinario per la ricostruzione ha assegnato, su richiesta di Acer Forlì-Cesena (ente gestore del patrimonio residenziale pubblico), un finanziamento di circa 2.530.000 euro al Comune di Cesena per il ripristino dei danni subìti dagli edifici di edilizia residenziale pubblica (Erp) a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023. Le risorse sono destinate a sette edifici distribuiti tra il centro urbano e i quartieri più periferici, tutti colpiti in diversa misura dagli effetti dell’alluvione. Nei mesi scorsi, Acer Forlì-Cesena ha effettuato un rilievo dettagliato dei danni e predisposto la documentazione tecnica e amministrativa richiesta dalla struttura commissariale, successivamente approvata dal Comune. A seguito di tale approvazione, sono stati avviati i cantieri per i lavori di ripristino: è questo il caso degli stabili di via IV novembre, all’altezza del ponte Vecchio, e di via Castiglione, a San Carlo. Gli interventi interesseranno circa 70 alloggi e permetteranno a molte famiglie di rientrare pienamente negli spazi abitativi attualmente inagibili. Per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventiAcer Forli-Cesena, di concerto con la struttura commissariale, ha provveduto a sottoscrivere un “protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo degli interventi di ricostruzione” con il Comando provinciale della Guardia di Finanza atto allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza.

Approvati gli interventi in via Savio in San Michele

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte della ricostruzione post alluvione, con particolare riferimento a tutti gli interventi utili di ripristino e messa in sicurezza. A questo proposito – commenta l’Assessore con delega alla Ricostruzione e manutenzione post-alluvione Christian Castorri – nell’autunno 2024 abbiamo incaricato Acer Forlì-Cesena di occuparsi della progettazione, affidamento, direzioni lavori e collaudo delle opere di messa in sicurezza e di ripristino, appunto, di sette complessi edilizi che hanno registrato danni a seguito degli eventi di maggio 2023. Si tratta di lavori finanziati dalla struttura commissariale per un totale di 2.534.434,83 euro. Ad oggi, i lavori sono in partenza ed altri prenderanno avvio nei prossimi mesi. È questo un impegno preso nei confronti dei cittadini che abitano questi spazi e di tutto il territorio danneggiato dall’alluvione di due anni fa. A questo proposito, con apposita delibera di Giunta, sono stati approvati in questi giorni i progetti di messa in sicurezza, di ripristino e manutenzione degli edifici Erp di via Savio in San Michele 160, 162, 166 e 164”.