Cesena, alle Vigne un murale per la scuola grazie a genitori e insegnanti al fianco dell’artista Roberta Galassini

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, si è svolto l’ultimo incontro del laboratorio che ha portato alla nascita de ‘Il giardino delle meraviglie’, il nuovo murale del Polo Vigne Parco di Cesena.

L’opera è il risultato di un percorso condiviso di co-progettazione e cittadinanza attiva. Il progetto, ideato e guidato dall’artista Roberta Galassini, ha visto la partecipazione entusiasta e volontaria di genitori, insegnanti e personale ausiliario.

All’evento conclusivo ha preso parte anche l’Assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi che ha sottolineato il valore sociale e pedagogico dell’iniziativa. “La sinergia tra scuola, famiglie e territorio – commenta – ha dimostrato come la cura dei bambini passi anche attraverso la cura e la bellezza dei luoghi in cui crescono: il Polo Vigne Parco diventa un bene comune da curare e valorizzare insieme. Un polo educativo curato e colorato arricchisce l’intera città, lanciando un messaggio chiaro: l’attenzione verso l’infanzia e la bellezza dello spazio pubblico camminano di pari passo”.