Cesena, alle Cucine Popolare la cena annuale di “Amici di Casa Insieme”

Un clima di festa e di vera partecipazione si è creato ieri sera, giovedì 7 novembre alle Cucine Popolari di Cesena per l’annuale cena solidale dell’Associazione Amici di Casa Insieme. ”Eravamo proprio tantissimi - afferma Roberta Osti coordinatrice dell’associazione - ma anche se hanno mangiato un po’ stretti e l’organizzazione dei tavoli a un certo punto è un po’ saltata, tutti hanno apprezzato il bellissimo clima di solidarietà e di partecipazione che si è creato tra tutti noi. Anzi forse tutto questo lo ha alimentato! Il nostro intento era riuscire a condividere con tutti questo importante momento: infatti per il primo anno anche gli utenti dei Laboratori Convivium, che realizziamo proprio qui alle Cucine tutti i lunedì mattina, hanno partecipato ed è stato emozionante vederli lì con noi. Erano presenti tanti volontari dell’associazione, molti rappresentanti di enti e aziende che ci sostengono e che collaborano con l’associazione, soci, amici e collaboratori. E’ stata davvero una serata speciale.

Così Stefano Montalti, Presidente dell’associazione Amici di Casa Insieme: “ Ci tengo a ringraziare per la significativa presenza e per le parole di sostegno e apprezzamento che hanno voluto esprimere, Carmelina Labruzzo assessora ai servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena, Tiziano Carradori - Direttore Generale dell’Ausl Romagna, Laura Calzà Direttrice Scientifica della Fondazione IRET. Un grande grazie agli enti e aziende per aver partecipato alla serata: Apofuit, ASP Cesena Valle Savio, BCC Romagnolo, Eurocompany, Fondazione Romagna Iniziative, La Mandragola, Siropack. Un grazie speciale a coloro che hanno donato ma non sono riusciti a partecipare: Graziani Packaging, Orogel, Servicefest. Infine vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine, di Roberta e di tutta l’associazione, ai meravigliosi volontari delle Cucine Popolari, alla presidente Oriana Casadei e all’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi Elena Baredi che non manca mai di dare il suo contributo”.