Cesena, allarme maltempo: scuole chiuse domani, il sindaco firma l’ordinanza

A seguito dell’emissione dell’allerta meteo rossa, in vigore dalle ore 12 di oggi e per tutta la giornata di giovedì 19 settembre, domani a Cesena tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia pubblici e privati, e i centri sportivi saranno chiusi. Resteranno inoltre chiusi i centri educativi pomeridiani, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali.

Attualmente le maggiori criticità a Cesena si sono registrate nelle zone tra la città e il mare, nei quartieri Al Mare, Ravennate e Cervese Nord, con piene del Rio Granarolo, del Dismano e degli afferenti minori. Altri tipi di segnalazioni riguardano disagi alla viabilità e scantinati con presenza di acqua, infiltrazioni dai tetti, ostruzioni dei pluviali. La situazione del fiume Savio è al momento sotto controllo: fortunatamente non sta piovendo nella zona collinare sopra Cesena e gli indicatori dei livelli idrometrici sono sotto la soglia 1. Ovviamente continuerà ad essere monitorato per tutta la durata dell’allerta, così come gli altri corsi d’acqua (Pisciatello, Cesuola, Rio Marano, ecc.).

Da questa mattina è attivo per segnalazioni il numero della Protezione civile comunale 0547-603555. Per urgenze fare sempre riferimento ai tradizionali numeri di emergenza.

Si chiede già da ora la massima precauzione e attenzione nella circolazione stradale.