Cesena, alla tavola delle Cucine Popolari c’è Giovanni Impastato

«Un ambiente familiare, affettuoso e gradevole» lo ha detto Giovanni Impastato, fratello di Peppino, giornalista vittima della mafia, a proposito delle Cucine Popolari. Ieri ha pranzato nei locali di via Machiavelli dopo che in mattinata è stato all’istituto Serra per un incontro con gli e le studenti. Un momento del quale è uscito molto soddisfatto per l’attenzione e la preparazione dei ragazzi e delle ragazze della quale va dato merito ai docenti. Si è parlato di Peppino Impastato e di mafia, sostantivo che declina al plurale. Soprattutto si è concentrato sulla evoluzione che sta vivendo che le ha permesso di entrare organicamente nel sistema. Un cambiamento radicale anche a livello culturale. E la dimostrazione viene anche da un pizzino di Messina Denaro che scriveva: “Provenzano mangiava cipolla e cicoria, io bevo champagne e frequento locali stellati”.

In passato era stato a Forlì e più volte a Ravenna, ma mai a Cesena della quale serberà un ottimo ricordo. E, quando tornerà, di sicuro andrà alle Cucine Popolari che ha apprezzato a 360 gradi. A partire dalla cucina: «Ho mangiato benissimo - ha detto -. Cibo buono, semplice e genuino».